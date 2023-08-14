Под Самарой сельчанка украла обручальное кольцо подруги из-за любви к жениху

Украшение женщина продала своей соседке за 300 рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Любовная драма развернулась в одном из сел Сызранского района этим летом. Местная жительница готовилась к свадьбе и решила отпраздновать помолвку. Однако после праздника она обнаружила пропажу обручального кольца. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Как рассказала полицейским 37-летняя невеста, она отмечала важное событие вместе с друзьями. На следующий день женщина заметила, что у нее пропало обручальное кольцо стоимостью 8 тысяч рублей. Оперативники обнаружили воришку среди гостей – оказалось, что сорвать свадьбу решила подруга невесты.

– Во время оперативно-розыскных мероприятий одна из подруг заявительницы созналась в совершении преступления. С ее слов, испытывая влечение к жениху подруги, она решила сорвать бракосочетание, похитив главный символ брака – обручальное кольцо, – информируют в региональном ГУ МВД.

Ранее 38-летняя женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Оказалось, что кольцо она продала своей соседке за 300 рублей. Украшение уже вернули невесте.

Что касается «подруги», в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Она находится под подпиской о невыезде.