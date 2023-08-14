Движение транспорта возобновили по пр. Кирова в Самаре 14 августа

Движение транспорта на участке от Карла Маркса до Стара-Загоры было закрыто с вечера 10 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в понедельник, 14 августа 2023 года, в Самаре открыли проезд транспорта по проспекту Кирова. Возобновили движение на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора.

- Движение транспорта по проспекту Кирова восстановлено, - сообщили в дептрансе Самары.

Напомним, проезд по участку проспекта Кирова был закрыт вечером 10 августа 2023 года. Движение ограничили на время проведения работ по перекладке теплотрассы. Из-за перекрытия общественный транспорт пустили в объезд. По скорректированным трассам пришлось курсировать 15 маршрутам автобусов и троллейбусов. Три троллейбусных маршрута временно не ходили.

Теперь и автомобилисты, и общественный транспорт вновь могут ездить по проспекту Кирова без ограничений.

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