Появились подробности пожара в бывшем баре «Дон Жуан» в Самаре

На месте происшествия работали 25 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности пожара, который вспыхнул в бывшем баре «Дон Жуан» в Самаре в понедельник, 12 августа. Ранее очевидцы сообщали, что здание было охвачено огнем – пламя вырывалось из окон под крышей. На месте работали пожарные службы.

– Сообщение о пожаре поступило в 13.00. Возгорание произошло на улице Стара-Загора, 165б. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 120 квадратных метров, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия работали 25 человек, было задействовано 6 единиц техники. В 13.44 пожар был локализован. К счастью, ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

Установить причину возгорания предстоит специалистам.