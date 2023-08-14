В Самаре впервые пройдет семейное соревнование по плаванию на сапах и каяках

Принять участие в соревновании смогут исключительно семейные экипажи – школьник и его родитель / Фото: vk.com/samarakayak

В Самаре в субботу, 19 августа 2023 года, с 13:00 до 15:00 пройдут соревнования по плаванию на сапах и каяках. Мероприятие состоится на Первомайском спуске набережной Волги. Принять участие в самом соревновании смогут исключительно семейные экипажи – школьник и его родитель. Организатор праздника и семейных заездов – региональная федерация каякинга и серфинга.

Все желающие смогут не только поболеть за участников, но и оценить невероятные возможности каяков и сапов. Инструкторы и победители гребных марафонов проведут показательные выступления. Также жители и гости областной столицы получат шанс проверить свои силы.

Праздник на воде организован в рамках проекта «Семейные каникулы на Волге», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В ходе которого каякингу и сап-серфингу обучили 35 семей самарских школьников. Они прослушали ряд познавательных лекций и провели более 7 часов с инструкторами на воде. Теперь они смогут бесплатно принять участие в Самарском гребном марафоне 26 августа.

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