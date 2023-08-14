В Самарской области осудили организаторов канала поставки контрафактных сигарет

Нелегальные сигареты в Самарскую область везли из Москвы Фото: УФСБ по Самарской области

Сызранский городской суд вынес приговор двум членам этнической преступной группы. 54-летнего и 47-летнего мужчин признали виновными в организации канала поставки в регион контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Силовики задержали членов банды в феврале 2022 года. По данным правоохранителей, один мужчина приобретал незаконную табачную продукцию в Москве: брал партии до 170 коробок, это около 85 тысяч пачек. После этого он вез товар на своем авто в Пензенскую, Саратовскую, Ульяновскую и Самарскую области. Его пособник отвечал за расчеты с покупателями контрафакта на территории 63-го региона.

Из незаконного оборота изъяли 21,5 тыс. пачек сигарет стоимостью более 3 млн рублей Фото: УФСБ по Самарской области

— Из незаконного оборота было изъято 21 500 пачек немаркированной контрафактной табачной продукции. Их рыночная стоимость составляет более 3 млн рублей, — сообщили в ФСБ.

Недавно члены этнической группировки предстали перед судом. Их признали виновными по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Одному из мужчин назначили штраф в 300 тысяч рублей, а второму — в 200 тысяч.

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