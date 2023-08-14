В Самаре 17 августа откроется интерактивная выставка-игра «Волга-сказка»

Самарцев приглашают на выставку-игру во дворе на улице Садовой / Фото: музей им. Алабина

В Самаре в пятницу, 17 августа 2023 года, музей имени Петра Алабина открывает третью выставку во дворе. Детские рисунки оживут в интерактивной игре, знакомящей с самарскими сказками и историей. Мероприятие начнется в 18:00 и состоится по адресу ул. Садовая, 92а. В организации выставки принимали участие кооперация детей «ЛЕС» и детский театр Юры Рычкова.

Эта интерактивная выставка рисунков предлагает погрузиться в мир сказок и игр, рассказывая историю старинных самарских двориков и возвращая взрослых посетителей к воспоминаниям детства и уличным играм. Все гости смогут поближе познакомиться со сказочными персонажами жигулевских народных сказок: Шишигой, Хозяйкой Жигулей, пройти лабиринт и сразиться с Волкодиром. Сделанные детьми региона рисунки по сказочным мотивам помогли собрать сотрудники Агентства социокультурных технологий.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Сохранить как…». Он направлен на поддержку людей, которым нравится жить и работать в старом городе и которые готовы сохранять, восстанавливать и поддерживать старинные здания в хорошем состоянии.

Посещение «Волги-сказки» бесплатное по предварительной записи. Выставка будет доступна до 30 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал