В Самарской области из-за жаркой погоды объявили оранжевый уровень опасности

В жаркую погоду возрастает риск природных пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установилась сухая жаркая погода. Такие условия могут привести к лесным пожарам. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

– В период с 15 по 21 августа 2023 года местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс. Объявлен оранжевый уровень опасности, – информируют в Приволжском УГМС.

Специалисты областного ГУ МЧС советуют жителям соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и не жечь траву. Также не стоит бросать в лесу непотушенные сигареты и спички и въезжать в лесные массивы на автомобилях и мотоциклах.

Напомним, ранее в Самарской области произошел крупный природный пожар - возгорание случилось в Жигулевском заповеднике. Пожарные до сих пор работают на месте происшествия.

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