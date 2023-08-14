Под Тольятти потушили пожар в Новобуянском лесничестве

Огонь прошел территорию в 17,1 га, горели сухая трава и лес Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области потушили пожар в 78-м квартале Новобуянского лесничества Узюковского участкового лесничества в Ставропольском районе. На ликвидацию возгорания ушло около суток.

— В 13:45 14 августа 2023 года низовой лесной пожар в 78-м квартале Новобуянского лесничества ликвидирован на площади 17,1 га: трава — 12,4 га, лес — 4,7 га, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, пожар в Новобуянском лесничестве вспыхнул в воскресенье, 13 августа 2023 года. Вызов на пульт дежурного поступил в 13:18. Поначалу огонь охватил сухую траву на площади 3,5 га и лес на площади 1 га. Однако в дальнейшем пламя продолжило распространяться. На месте работали 68 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 55 человек и 11 спецмашин. В результате случившего никто не погиб и не пострадал.

Отметим, сейчас пожарные продолжают бороться с огнем в Жигулевском заповеднике. Он вспыхнул в районе Бахиловой поляны еще 12 августа. Локализовать возгорание удалось в 18:30 13 августа на площади 9,4 га. На месте работают более 240 человек и 50 спецмашин.

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