Самарские предприятия ОПК продемонстрировали достижения на форуме «Армия-2023»

В рамках форума регион подписал соглашение о сотрудничестве с Новикомбанком. Фото: Дмитрий Бурлаков.

В понедельник, 14 августа, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» Московской области открылся международный форум «Армия-2023». Его участниками стали тысячи оборонных предприятий из разных уголков страны, в том числе – из Самарской области. В начале мероприятия к участникам обратился Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами.

– Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в подготовке кадров, обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений. И рассчитываем, что, как и прежде, на полях форума будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты, – отметил Владимир Путин.

В состав самарской делегации вошли 10 предприятий. В их числе – РКЦ «Прогресс», «ОДК-Кузнецов», АО «Салют», Самарский университет, «Авиакор-авиационный завод», АО «Авиаагрегат», АО «НИИ «Экран», «Тяжмаш», «Жигулевский радиозавод» и завод «Коммунар». Возглавляет команду губернатор Дмитрий Азаров. Участие в форуме уже дало свои плоды – регион заключил соглашение о сотрудничестве с АО АКБ «Новикомбанк».

– Самарская область на протяжении многих лет активно сотрудничает с Новикомбанком. И сегодня на форуме «Армия-2023» мы оформили наши давние отношения, подписав соглашение, – поделился Дмитрий Азаров.

Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что соглашение будет способствовать социально-экономическому развитию региона.

– Соглашение позволит укрепить экономический и промышленный потенциал Самарской области, реализовать инвестиционные программы и проекты, обеспечить население и предпринимателей широким спектром высококачественных банковских услуг, – подчеркнула Елена Георгиева.