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НовостиПроисшествия14 августа 2023 11:24

Суд оставил в силе приговор мужчине, который зарубил топором женщину в Курумоче

Житель Курумоча, зарубивший топором знакомую, пытался обжаловать приговор
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Преступление было совершено в прошлом году в Курумоче

Преступление было совершено в прошлом году в Курумоче

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор мужчине, который жестоко расправился со своей знакомой. Он зарубил ее топором. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Трагедия произошла в ноябре 2022 года в Курумоче. Убийца и его жертва находились у дома № 16 по проспекту Ленина. Между ними вспыхнула ссора, после чего сельчанин схватил топор и около 11 раз ударил им женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте преступления.

23 июня 2023 года суд Волжского района признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Однако осужденный не согласился с приговором и попытался его обжаловать. Тем не менее, облсуд оставил решение первой инстанции в силе.