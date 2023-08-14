Водители ТОАЗа стали призерами регионального конкурса профмастерства

Водители химпредприятия показали высокий уровень профессионального мастерства / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарской области прошел ХХ конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов. В соревнованиях приняли участие более 15 сборных из разных городов региона. Им предстояло выполнить теоретическую и практическую части. Первая — проверка на знание ПДД, вторая — демонстрация навыков вождения и скоростного маневрирования.

Практику участники выполняли на автобусах-гармошках ЛИАЗ-6213 и одинарных автобусах ЛИАЗ-5292.67. Водителям нужно было показать такие элементы, как колея, круг, бокс, тоннельные ворота, а также пройти эстафету и выполнить змейку. По итогам двух туров в командном зачете выиграли бронзу сотрудники Тольяттиазота. В личном первенстве отличились Василий Соколов и Андрей Крючков. Они заняли второе и третье место соответственно.

— Конкурс среди водителей позволяет выявить лучших в профессии и распространить их опыт на других специалистов. Безопасность и отсутствие аварий при пассажирских перевозках — главный показатель результативности в нашей работе. Мы не только развиваем уровень профессионализма водителей, но и регулярно модернизируем подвижной состав. В 2023 году на 14% обновлен автомобильный парк, осенью модернизация затронет и автобусы, — поделился начальник управления автотранспорта ПАО «ТОАЗ» Олег Варварин.

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