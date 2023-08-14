В Самаре в августе выступят лучшие инклюзивные театральные коллективы России

Показы пройдут онлайн и офлайн с 20 по 22 августа на площадках театра «СамАрт» и МКТК «Дирижабль» / Фото: vk.com/sgik_culture

В воскресенье, 20 августа 2023 года, в Самаре состоится открытие IV Всероссийского парафестиваля «Театр — территория равных возможностей». Показы пройдут онлайн и офлайн с 20 по 22 августа на площадках театра «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109) и МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104). В этом году для очного участия были отобраны 15 спектаклей от инклюзивных коллективов из разных регионов России. Мероприятие состоится при поддержке правительства Самарской области и с привлечением ресурсов СГИКа.

Все зрители смогут насладиться постановками «особых» артистов самых разных возрастов. Начнет мероприятие театр-студия «Без маски» (Уфа). Он представит спектакль с элементами пластики по мотивам башкирского фольклора «Семь чудес Курая». Его участники – «солнечные» артисты. На фестивале выступит и театр при ГБУ «Центр социальной интеграции Дианы Гурцкой». Все завершится показом концерта «О тебе» флагманского российского коллектива – театра неслышащих актеров «Недослов».

В жюри фестиваля будут известные деятели России, режиссеры и актеры, занимающиеся театральной педагогикой, преимущественно инклюзивной. Для руководителей подобных театров страны будет подготовлена образовательная программа в лабораторном формате.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал