Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО

Самарскую область представляет работа талантливого художника Дмитрия Пирога. Фото: администрация Самары

В ПФО стартовало голосование за лучший мурал. Оно проходит в рамках стрит-арт фестиваля «ФормART». Участие в нем принимают как профессиональные художники, так и любители. В их числе – самарский художник Дмитрий Пирог.

– Самарскую область представляет работа «Открытие возможностей» молодого самарского художника Дмитрия Пирога. Она расположена на фасаде школы № 12 имени Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова на улице Красноармейской, 93а в Самаре, – рассказали в пресс-службе администрации Самары.

Отдать свой голос за понравившийся мурал можно по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23. Для того, чтобы поддержать работу Дмитрия, нужно в тональном режиме выбрать индивидуальный номер участника – №12.

Голосование продлится до 17 августа 2023 года. Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа.