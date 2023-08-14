В Самарской области стартовали соревнования турнира «Высший класс!»

13 команд родителей школьников показали свои умения в футболе, стритболе и чирспорте / Фото: Единая Россия

В День физкультурника, 12 августа 2023 года, в Самарской области стартовали соревнования зонального этапа турнира «Высший класс!». Он был организован при поддержке проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».

Первые игры турнира прошли на стадионе «Локомотив» в Октябрьске. Там сразились 13 команд самых активных родителей учащихся школ из Сызрани, Сызранского и Шигонского районов. Они померились силой, ловкостью и умениями в футболе, стритболе и чирспорте.

— Хотя это были соревнования, все прошло в теплой, дружеской атмосфере. Всех участников поддерживали болельщики и родные. Очень рада, что смогла разделить с присутствующими яркие эмоции от соревнований и получить заряд позитивной энергии, — рассказала глава Октябрьска, секретарь местного отделения партии Александра Гожая.

По словам одного из инициаторов турнира — регионального координатора партпроекта «Детский спорт» Романа Балтера, борьба за золото в каждом виде спорта была нешуточной. Однако главной победой стало привлечение родителей школьников к занятиям спортом вместе с детьми.

Следующие состязания в рамках турнира «Высший класс!» пройдут 14 августа в Тольятти, затем 19 августа в поселке Рощинский и в Отрадном. В воскресенье, 20 августа, соревнования состоятся в Чапаевске, Безенчуке и в поселке Суходол. В этот же день в Самаре встретятся победители районных соревнований. Они сразятся в парке Гагарина. Финал турнира намечен на 3 сентября 2023 года. Команды-победители зонального этапа соберутся на площади имени В.В. Куйбышева.

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