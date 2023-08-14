Самарская область подписала первое соглашение на международном форуме Армия-2023

Свои подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления банка Елена Георгиева / Фото: Дмитрий Бурлаков

Самарская область подписала первое соглашение на полях международного форума «Армия-2023». Мероприятие стартовало 14 августа и проходит в Московской области.

В первые часы работы форума Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с Новикомбанком. Подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления финансовой организации Елена Георгиева.

– Это соглашение призвано способствовать решению приоритетных задач развития Самарской области, укреплению ее экономического и промышленного потенциала, реализации инвестпрограмм и проектов, обеспечению населения и субъектов предпринимательства широким спектром высококачественных банковских услуг, – отметила Елена Георгиева.

Напомним, Самарская область и банк успешно взаимодействуют уже на протяжении многих лет. К примеру, организация предоставляет финансирование на оптимальных условиях АВТОВАЗу, Авиаагрегату, Тяжмашу, ОДК-Кузнецов, электромеханическому заводу. Кроме того, банк сотрудничает с министерством управления финансами и гарантийным фондом поддержки предпринимательства региона. По словам Дмитрия Азарова, подписанное соглашение стало официальным оформлением давних отношений с банком.

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