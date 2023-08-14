В Самаре хрущевки внесли в число домов низкого качества

К домам низкого качества относится жилье с небольшой площадью квартир, изношенными коммуникациями и неудобными планировками Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарастат составил обзор цен на жилье в регионе. Дома разделили на четыре типа: низкого качества, среднего (типовые), улучшенной планировки и элитные квартиры. К первому типу, который имеет невысокую стоимость, отнесли хрущевки. По словам специалистов, эти дома отличаются небольшой площадью квартир, изношенностью коммуникаций, неудобными планировками. Однако жители города с этой оценкой не согласились.

– В хрущевках есть один плюс. Застройка советская. Тогда строили для людей. Поэтому широко, более-менее просторно. Низкое качество? Посмотрите новые дома! Нет ни дворов, ни места для выгула собак, ни тем более парковок. Просто строят трущобы. Хотя местами они элитные. Но от этого не перестают быть трущобами, – выразили свое негодование о низком качестве хрущевок жители Самары. Многие горожане отметили также доступность и удобное месторасположение таких домов.

На внесение домов первых массовых серий застройки, в том числе пятиэтажек, в список жилья низкого качества, как пишет 63.ру, повлияло отсутствие горячего водоснабжения и лифтов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал