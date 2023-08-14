Новая функция в Telegram оказалась малоинтересной для самарцев

Новая функция мессенджера пока не получила широкой популярности среди пользователей из Самарской области Фото: Мария ЛЕНЦ

В мессенджере Telegram в конце июля появился новый сервис Stories. Однако он еще не получил широкой популярности среди пользователей из Самарской области. Одна из причин - ограничение доступа. Новой функцией могли пользоваться лишь аккаунты с подпиской Premium. Об этом сообщили в пресс-службе МегаФона.

Аналитики компании также отметили, что начиная с начала 2023 года в регионе было передано в Telegram в два раза больше информации, чем за аналогичный период прошлого года. Теперь более 70% общего трафика мессенджеров приходится на использование этого приложения.

Кроме того, в июне - начале августа в Самарской области было загружено около 6 миллионов гигабайт информации. Наибольшая активность пользователей наблюдается в будние дни, с понедельника по среду, в рабочее время с 15 до 17 часов. Среди жителей региона также стали более популярны голосовые вызовы. За год трафик на аудио и видеозвонки в мессенджере вырос в 2,2 раза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал