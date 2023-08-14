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НовостиОбщество14 августа 2023 13:11

Новая функция в Telegram оказалась малоинтересной для самарцев

Сервис Stories пока не полюбился жителям региона
Анастасия ПИГИНА
Новая функция мессенджера пока не получила широкой популярности среди пользователей из Самарской области

Новая функция мессенджера пока не получила широкой популярности среди пользователей из Самарской области

Фото: Мария ЛЕНЦ

В мессенджере Telegram в конце июля появился новый сервис Stories. Однако он еще не получил широкой популярности среди пользователей из Самарской области. Одна из причин - ограничение доступа. Новой функцией могли пользоваться лишь аккаунты с подпиской Premium. Об этом сообщили в пресс-службе МегаФона.

Аналитики компании также отметили, что начиная с начала 2023 года в регионе было передано в Telegram в два раза больше информации, чем за аналогичный период прошлого года. Теперь более 70% общего трафика мессенджеров приходится на использование этого приложения.

Кроме того, в июне - начале августа в Самарской области было загружено около 6 миллионов гигабайт информации. Наибольшая активность пользователей наблюдается в будние дни, с понедельника по среду, в рабочее время с 15 до 17 часов. Среди жителей региона также стали более популярны голосовые вызовы. За год трафик на аудио и видеозвонки в мессенджере вырос в 2,2 раза.

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