В Самаре выставили на продажу камень по имени Валера

Продавец уверяет, что у Валеры есть паспорт и все необходимые прививки Фото: Авито.

В Самаре еще не перевелись предприимчивые люди. Один из местных жителей выставил на продажу камень по имени Валера. У Валеры имеются добродушные глаза, улыбчивый рот и маленький нос. Продавец уверяет, что он может стать новому владельцу лучшим другом.

- Продаю камень Валеру. Он ест песок. Гулять с ним не надо. Все прививки сделаны. Есть паспорт, - пишет самарец в объявлении на сайте «Авито».

Продавец планирует продать Валеру всего за 500 рублей. Однако цена неокончательная. Владелец серого голыша открыт для предложений. Объявление уже привлекло множество потенциальных покупателей. Информацию о продаже камня Валеры за четыре дня просмотрели уже более 4600 человек.

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