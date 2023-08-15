Жители Самары рассказали, что любят больше получать подарки, чем дарить

Получать подарки предпочитают 48% опрошенных самарцев, а дарить - всего 17% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, что они любят больше: дарить или получать подарки. Как выяснилось, второй вариант им больше по душе. Только 17% опрошенных предпочитают дарить презенты близким. Таковы результаты исследования, которое провели аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV и агентство A2:Research.

Так, получать подарки предпочитают 48% опрошенных самарцев. Принимают они их в основном в день рождения (59%) или по праздникам (31%). Особо популярны презенты на заказ, учитывающие предпочтения получателя. Одежда, обувь, косметика, цветы и техника - самые востребованные подарки. Жители также ценят индивидуальные и уникальные подарки. Самарцы признались, что с радостью приняли бы презент, который сделан специально для них (10%). Это может быть кастомизированная одежда или украшение с гравировкой. Почти половина (45%) воспринимает такие подарки положительно – это показывает старания дарителя, уверены опрошенные.

По данным опроса, бюджет на подарки жители областной столицы тоже закладывают разный. У 24% респондентов он обычно до 5 000 рублей. Столько же располагают суммой до 10 000 рублей. На бюджет до 2 000 рублей ориентируются еще 14% опрошенных.

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