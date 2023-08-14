В Самарской области до 21 августа установили запрет на посещение лесов

Самарцев просят не посещать леса из-за высокого риска возникновения природных пожаров Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области с 15 по 21 августа 2023 года включительно установлен запрет на посещение лесов. Ограничение действует на территории всех лесничеств региона. Это связано с сохранением 4 и 5 классов пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства Самарской области.

В указанные даты жителям и гостям губернии запрещено посещать леса и въезжать на их территорию на автомобилях и мотоциклах. Также жителям советуют соблюдать запрет не разведение костров вблизи лесных массивов. Опасность возгорания сухой травы в жаркую погоду сильно увеличивается.

Напомним, в минувшие выходные произошел серьезный пожар на территории Жигулевского заповедника. Пожарным едва удалось локализовать огонь. Для его тушения была привлечена авиация. Еще один пожар произошел в Новобуянском лесничестве в Ставропольском районе. На ликвидацию огня там ушло около суток.

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