В Самаре стартовала подготовка по запуску водоводов в п. Управленческий

Ресурсники проложили в Управленческом два водовода протяженностью 6 200 м каждый / Фото: РКС-Самара

В Самаре завершили строительство комплекса сооружений, который позволит обеспечить волжской водой 40 тысяч жителей Красноглинского района. Сейчас идет подготовка к запуску новых водоводов в поселке Управленческий. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

Так, ресурсники построили новую насосную станцию на НФС-2 в Студеном Овраге, а также насосную станцию, два резервуара чистой воды, хлораторную и административный корпус на улице Сергея Лазо. Однако самое главное — специалисты проложили два водовода протяженностью 6 200 метров каждый.

Сейчас на объектах начинается подготовка к запуску в эксплуатацию. Ресурсники должны будут подключить все агрегаты, проверить их работоспособность и провести гидравлические испытания. После этого запланированы промывка и хлорирование труб и резервуаров. Это важный этап перед началом подачи воды. На время этих работ в домах жителей Красноглинского района может немного помутнеть вода. Самарцев призывают немного потерпеть и с пониманием отнестись к ситуации.

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