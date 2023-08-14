Губернатор Дмитрий Азаров заключил ряд инвестсоглашений на форуме «Армия-2023»

Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с представителями Мордовии / Фото: Дмитрий Бурлаков

В понедельник, 14 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал ряд инвестиционных соглашений на международном форуме «Армия-2023». Часть из них касается создания в регионе новых производств.

Так, на полях форума было подписано соглашение с высокотехнологичной инновационной компанией. Она хочет разместить в Самарской области свое производство. Организация занимается выпуском продукции двойного назначения. Также Дмитрий Азаров заключил соглашение о сотрудничестве с Новикомбанком, который уже давно работает с крупными промышленными предприятиями губернии. Еще одна договоренность, достигнутая на полях «Армии-2023», касается создания пилотного проектного офиса НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» в Мордовии.

Отметим, на форуме также работают и представители ОПК Самарской области. Там есть стенды «Кузнецова», «Полимера», «Авиакора», «Авиаагрегата», «Тяжмаша», «НИИ Экран», «Жигулевского радиозавода» и завода «Коммунар», а также СНИУ им. Королева. К примеру, вуз представил индивидуальное устройство по обнаружению дронов и макет малого космического аппарата радиолокационного наблюдения, «Авиакор» — судно-амфибию на воздушной подушке, тольяттинское предприятие — пикапы (подобная техника сейчас очень востребована в армии).

— Наши предприятия, научная школа представляют здесь новейшие разработки. И я надеюсь, что форум даст импульс в подборе заказчиков, партнеров по реализации новых высокотехнологичных, инновационных проектов. Кроме того, этот форум я рассматриваю как площадку для подбора и поиска инвесторов, — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, в форуме «Армия-2023» принимают участие делегации и предприятия из 129 стран, в том числе из Белоруссии, Индии, Казахстана, Узбекистана и Пакистана. Он продлится до воскресенья, 20 августа.

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