Под Самарой 2-3 сентября пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка

Юбилейная выставка пройдет в поселке Усть-Кинельский / Фото: samaraagro.ru

В Самарской области 2-3 сентября 2023 года пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка. Организатор — правительство региона при поддержке министерства сельского хозяйства РФ.

В рамках мероприятия запланированы демонстрация достижений во всех отраслях АПК. На выставке представят новейшие образцы сельхозтехники и оборудования, результаты селекции в животноводстве и растениеводстве, современные решения для садоводов, агрохимию и др. Также состоится 11-й конкурсный показ коров голштинизированной черно-пестрой и чистопородной голштинской породы.

Кроме того, гостей мероприятия ждет фермерская ярмарка, где будет представлена местная продукция. Будет работать и визитная карточка агропромышленной выставки — экспозиция «Сельская улица». Там будут представлены все 27 районов губернии.

Юбилейная Поволжская агропромышленная выставка будет работать в течение двух дней в поселке Усть-Кинельский.

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