В Самаре в 2025 году могут запустить производство судна-амфибии

Самарскую разработку представили на форуме "Армия-2023" / Фото: Дмитрий Бурлаков

В четверг, 14 августа, самарский завод «Авиакор» представил на форуме «Армия-2023» свою новую разработку — судно-амфибию на воздушной подушке. Оно способно перевозить пассажиров и груз круглый год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Планируется, что судно-амфибия сможет работать при температуре от -25 до +40 градусов, в период ледохода и ледостава на реках. Транспорт способен развивать скорость до 100 км/ч по льду и до 80 км/ч по воде.

— На мой взгляд, очень качественный продукт готовится к выпуску. Сегодня судно уже прошло опытную эксплуатацию. И я надеюсь, что в 2025 году оно будет запущено в серию на территории Самарской области, конкретно на Авиакоре, — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, на судно-амфибию уже есть запрос от МЧС, Росгвардии и министерства обороны РФ. Однако у нового речного транспорта есть потенциал и для гражданских целей — для перевозки пассажиров. Дмитрий Азаров отметил, что подобное судно очень востребовано, особенно в межсезонье. Осмотрев представленную на форуме разработку, губернатор предложил производителям усовершенствовать сход, чтобы зимой людям было удобно спускаться. Представители завода заверили, что проработают этот вопрос.

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