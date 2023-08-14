Пожарные ликвидировали открытое горение в Жигулевском заповеднике

Огнем была охвачена территория в 9,4 га / Фото: t.me/s/ilya_suhih

Стали известны новые данные о пожаре на территории Жигулевского заповедника в Самарской области. Вечером в понедельник, 14 августа 2023 года, пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

— В 19:20 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 9,4 га, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, пожар в 20-м и 21-м кварталах Бахиловского участкового лесничества Жигулевского заповедника вспыхнул днем в субботу, 12 августа 2023 года. Быстро справиться с огнем не удалось. На место направили несколько пожарных расчетов. В воскресенье, 13 августа, им в помощь прислали вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России. Он сделал 29 сбросов воды — более 100 тонн. В 18:30 13 августа пожар удалось локализовать на площади 9,4 га. Еще около суток ушло на ликвидацию открытого горения.

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