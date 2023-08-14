В Самаре в сентябре 2023 года будут работать 472 избирательных участка

В этом году в Самарской области будут выбирать нового губернатора
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Самаре в сентябре 2023 года откроют 472 избирательных участка. Об этом стало известно на совещании в городской администрации по подготовке к выборам губернатора Самарской области.
По данным мэрии, всего в Самаре будет 472 избирательных участка. Они будут работать в 241 здании. Участки обеспечат всем необходимым: телефонами, компьютерным оборудованием и оргтехникой, металлическими сейфами и первичными средствами пожаротушения.
Напомним, выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. В эти же дни в столице региона состоятся дополнительные выборы депутатов райсоветов Красноглинского, Октябрьского и Советского районов.
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