В Самаре в сентябре 2023 года будут работать 472 избирательных участка

В этом году в Самарской области будут выбирать нового губернатора Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Самаре в сентябре 2023 года откроют 472 избирательных участка. Об этом стало известно на совещании в городской администрации по подготовке к выборам губернатора Самарской области.

По данным мэрии, всего в Самаре будет 472 избирательных участка. Они будут работать в 241 здании. Участки обеспечат всем необходимым: телефонами, компьютерным оборудованием и оргтехникой, металлическими сейфами и первичными средствами пожаротушения.

Напомним, выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. В эти же дни в столице региона состоятся дополнительные выборы депутатов райсоветов Красноглинского, Октябрьского и Советского районов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал