Самарцам рассказали, как Черное Новолуние 16 августа может повлиять на их жизнь

Черное Новолуние произойдет в 12:38 (мск) 16 августа 2023 года Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

На этой неделе произойдет последнее новолуние лета. Астрологи называют его черным. Оно случится в среду, 16 августа 2023 года, в 12:38 по московскому времени и будет довольно значимым. Это событие может изменить жизнь самарцев и других жителей нашей планеты.

Черное новолуние во Льве 16 августа 2023 года будет находиться между двумя суперлуниями. Кроме того, Луна окажется в соединении не только с Солнцем, но и с Лилит — Черной Луной. Отсюда и название.

По словам астрологов, в последнее новолуние лета станет известно, что мы скрываем от других. Могут выйти наружу наши далеко не самые приятные тайны. Однако для кого-то с середины августа в жизни начнутся перемены к лучшему. Астрологи советуют за три дня и три дня после новолуния не принимать важных решений, не совершать импульсивных поступков. Лучше это время провести в медитации и заняться построением планов на будущее.

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