В Самаре глава компании по ремонту скважин задолжал сотрудникам 1,2 млн рублей

Глава компании не платил зарплату нескольким работникам с 2022-го по март 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом руководитель организации, которая занимается ремонтом скважин. Его обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, глава фирмы задолжал нескольким работникам. Они не получили зарплату в период с 2022-го по март 2023 года. Общая сумма долга превысила 1 млн 230 тысяч рублей.

Недавно правоохранители завершили расследование дела. Материалы уже направили на рассмотрение в суд. Следователи отмечают, что цель уголовного преследования за подобное преступление — добиться возмещения ущерба и возврата денег.

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