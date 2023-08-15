В Самаре глава компании по ремонту скважин задолжал сотрудникам 1,2 млн рублей

Глава компании не платил зарплату нескольким работникам с 2022-го по март 2023 года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре скоро предстанет перед судом руководитель организации, которая занимается ремонтом скважин. Его обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
По версии следствия, глава фирмы задолжал нескольким работникам. Они не получили зарплату в период с 2022-го по март 2023 года. Общая сумма долга превысила 1 млн 230 тысяч рублей.
Недавно правоохранители завершили расследование дела. Материалы уже направили на рассмотрение в суд. Следователи отмечают, что цель уголовного преследования за подобное преступление — добиться возмещения ущерба и возврата денег.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал