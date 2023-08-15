В Самаре состоится встреча с художником по костюмам сериала «Библиотекарь»

Встреча с именитым дизайнером и предпоказ последней серии сериала пройдут в галерее "Новое пространство" / Фото: vk.com/novoye_prostranstvo

В среду, 16 августа 2023 года, галерея «Новое пространство» в Самаре превратится в кинозал. Там состоится предпоказ заключительной серии первого сезона сериала «Библиотекарь» (18+). Он был снят по одноименному роману Михаила Елизарова. Об этом сообщает министерство культуры Самарской области.

В предпоказе примет участие художник по костюмам Светлана Михаленко. Она входит в топ-13 лучших дизайнеров одежды России. Светлана Михаленко расскажет и покажет, как и из чего создавались костюмы героев, в том числе их уникальные сказочные доспехи.

Мероприятие состоится в галерее «Новое пространство», которое находится на первом этаже Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а). Начало — в 18:00. Вход свободный.

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