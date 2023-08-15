Сломал палку о голову жены: в Самарской области сельский абьюзер жестоко избил супругу

Мужчина поколачивал не только возлюбленную, но и мать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом сельский абьюзер. Жителя Красноярского района обвиняют в неоднократном избиении матери и супруги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, первый случай произошел весной 2023 года. Селянин избил мать и жену и стал фигурантом уголовных дел. Однако наказание так и не получил — из-за примирения сторон. Семью поставили на профилактический учет. Полицейские неоднократно проводили с мужчиной беседы и пресекали правонарушения. Кроме того, они наведывались к нему домой и общались с близкими: с двумя детьми, женой, матерью. Интересовались их физическим и психологическим состоянием.

Однако в июне 2023 года ситуация вновь повторилась. Супруги поссорились, и мужчина в снова избил 25-летнюю жену. При этом угрожал убийством. На этот раз в ход пошла палка. Он бил девушку по голове, пока та не сломалась. Пострадавшую увезли в больницу. Медики диагностировали у нее перелом челюсти.

Когда полицейские пришли домой к селянину, дома его не оказалось. Стражи порядка в короткие сроки нашли его — мужчина находился неподалеку от места жительства. В отношении сельского абьюзера вновь возбудили уголовные дела. Теперь по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Материалы уже направили на рассмотрение в суд.

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