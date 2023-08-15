Гроза надвигается на Самарскую область 15 августа

Из-за грозы в Самарской области объявили желтый уровень опасности Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самарской области в ближайшее время может испортиться погода. На регион надвигается гроза. Объявлен желтый уровень опасности.

— В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 15 августа 2023 года местами по Самарской области ожидается гроза, — сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, сегодня также возможен кратковременный дождь. Будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Воздух прогреется до +27...+32 градусов. Небольшой дождь и гроза ожидаются и в среду, 16 августа. Скорость ветра возрастет до 7-12 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах +24...+29 градусов.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее. Непогоду лучше переждать дома. При грозе необходимо закрыть все окна и двери, а также выключить электроприборы.

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