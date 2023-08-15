В Самаре пенсионерка установила приложение на телефон и потеряла 1 млн рублей

Полицейские ищут мошенников, которые увели со счета пенсионерки крупную сумму денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самары стала жертвой мошенников. На удочку аферистов попалась 64-летняя женщина. Она соблазнилась дополнительным заработком на биржевой платформе и в итоге осталась без сбережений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В один из дней пенсионерке позвонил незнакомец и предложил подзаработать: делать стартовые взносы на бирже и получать затем еще больше денег. Та заинтересовалась. Тогда собеседник предложил женщине установить на телефон специальное приложение. Однако приумножить сбережения оно пенсионерке не помогло. Наоборот, с ее счета внезапно списали более 1 млн рублей.

Самарчанка обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас они выясняют, куда и кому ушли деньги пенсионерки.

Жителей региона призывают быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают заработать на инвестициях или поучаствовать в беспроигрышных лотереях. Это мошенники.

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