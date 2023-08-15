В Самаре засняли яркую вспышку во дворе на 7-й Просеке

Из-за сильного хлопка у стоящих во дворе машин сработала сигнализация Фото: скриншот видео

Вечером в субботу, 12 августа 2023 года, в одном из дворов на 7-й Просеке в Самаре произошло необычное происшествие. Жители увидели сильную вспышку, а затем услышали грохот. Звук был настолько громкий, что сработала сигнализация на припаркованных машинах. Момент засняла камера домофона. Видео опубликовали в соцсетях.

Что это было, местные жители так и не поняли. После сильного хлопка через некоторое время во дворе вновь воцарилась тишина. Кто-то решился пройти между домами, чтобы узнать, что произошло. Но ничего подозрительного увидеть не удалось.

Одни предполагают, что причиной хлопка стал неосторожный запуск пиротехники. Другие считают, что у кого-то в частном секторе взорвался газовый баллон. Третья версия — неисправность в одной из машин.

— Глушитель на машине разорвало, такое бывает. Звук похож на выстрел из пушки, — предположил один из интернет-пользователей.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области. В ведомстве сообщили, что на 7-й Просеке ничего не горело. Вызов по этому адресу в оперативное ведомство не поступал.

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