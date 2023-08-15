Рабочая группа СВО отработала 28 тысяч обращений бойцов и из семей

В Самарской области для бойцов СВО и их семей действуют 20 региональных мер поддержки / Фото: Единая Россия

Рабочая группа по вопросам СВО подвела итоги своей деятельности за полгода. За это время она успела отработать 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей. Рабочая группа помогла решить много частных проблем: от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения бойцов снаряжением и выплатами, отправки в отпуск. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

В Самарской области для участников СВО и их семей дополнительно действуют 20 региональных мер поддержки. Близким бойцов помогают в ведении личного подсобного хозяйства, с переобучением и поиском работы, оказывают помощь при поступлении детей в садик или школу. Также предусмотрены бесплатное горячее питание для школьников, льготы при оплате содержания детей в образовательных заведениях.

- Самарская область одной из первых в стране начала создавать соцпаспорта на каждую семью участника СВО. И именно в Самаре начала свою работу программа «Возвращение». Участникам спецоперации помогают оформить льготы или получить статус инвалидности, помогают в лечении, реабилитации и адаптации уже в мирной жизни. И эта работа будет продолжена, - подчеркнула заместитель секретаря реготделения партии, председатель комитета Самарской губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

Напомним, рабочую группу по вопросам СВО создали по распоряжению президента РФ. Ее возглавляет Андрей Турчак. В группу входят представители обеих палат федерального парламента, Минобороны, лидеры общественных организаций и ведущие военные корреспонденты.

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