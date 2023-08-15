В Самарскую область в августе придут небольшие дожди и прохладная погода

На этой неделе в регионе возможны небольшие дожди и грозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область наконец-то приходит прохлада. Теперь ночью температура в регионе будет опускаться до +13 градусов. Это даст передышку на несколько часов от дневного зноя. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Северный антициклон, который всю неделю формировал погоду в Поволжье, сохранит свое влияние и в предстоящие выходные дни. Преобладать будет малооблачная, без осадков погода. Температура воздуха днем останется в прежних пределах +27...+32. В начале рабочей недели количество облаков увеличится, температура воздуха существенно не изменится, – рассказали специалисты Приволжского УГМС.

До конца этой рабочей недели в отдельных районах губернии ожидаются умеренные дожди и кратковременные грозы. Они придут в область под влиянием фронтальных разделов южных циклонов.

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