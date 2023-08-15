«Семейная ипотека» стала самым востребованным кредитом

В третьем квартале эксперты ожидают повышение интереса к приобретению ипотечных кредитов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ипотечное кредитование завоевывает признание все большего числа россиян. И самым популярным жилищным займом по праву считается «семейная ипотека». В Приволжском федеральном округе за семь месяцев клиенты ВТБ, например, оформили 24,6 тысяч жилищных займов на общую сумму свыше 92 млрд рублей. Среди регионов, лидирующих по объемам выданных населению средств банком вошли Республика Татарстан (30,2 млрд рублей), Самарская область (9,8 млрд рублей) и Республика Башкортостан (8,8 млрд рублей).

С начала года банк оформил в Самарской области более 2,8 тысяч ипотечных кредитов на сумму 9,8 млрд рублей, что на 76% превысило результат за аналогичный период прошлого года и на 19% – рекордный 2021. Практически каждый четвертый жилищный кредит в регионе был выдан в рамках госпрограмм. Среди них наибольшей популярностью пользовалась «семейная ипотека».

- Региональный рынок недвижимости демонстрирует заметное оживление, что подтверждается результатами жилищного кредитования. Стимулом к покупке послужили как широкий выбор объектов недвижимости, так и желание оформить сделку до повышения ставок, которые банки были вынуждены поднять вслед за ростом ключевой ставки. Мы рассчитываем, что в целом рынок ипотеки продолжит позитивный тренд, в том числе за счет активных продаж в сегменте вторичной недвижимости и ипотеки на ИЖС. Кроме того, в третьем квартале мы ожидаем увеличения интереса самарцев к льготной ипотеке, по которой у нас до середины сентября снижены ставки, – прокомментировал управляющий банка в Самарской области, вице-президент Максим Папков.