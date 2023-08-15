Мошенники начали предлагать замену соцкарт, чтобы получить доступ к онлайн-банку

Аферисты стали красть деньги под предлогом замены действующих соцкарт на новые Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они звонят людям на городской телефон и представляются сотрудниками органов соцподдержки. Аферисты предлагают заменить действующую социальную карту. Для этого они просят указать номер сотового, присылают на него СМС с кодом, выманивают его, а потом получают доступ к онлайн-банку.

– Социальная инженерия – наиболее популярный метод мошенничества. Сегодня на нее приходится 90% атак. Легенды таких обманных звонков могут меняться, но неизменным остается их основной признак: стремление завладеть персональными данными, кодами из СМС или паролями. Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому призываем всегда перепроверять информацию от незнакомых лиц, – отметил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.

Специалисты призывают жителей быть бдительнее и не доверять незнакомцам. Всегда вчитываться в СМС от банка и не устанавливать на смартфоны подозрительные приложения или программы по просьбе третьих лиц.

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