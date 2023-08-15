Все прорехи на ступенях лестницы заварили металлическими пластинами / Фото: ЦУР Самарской области

В Самаре обезопасили чугунную лестницу в историческом центре. Речь идет о спуске, который ведет на знаменитое «Дно». Об этом сообщает ЦУР Самарской области.

По чугунной лестнице можно спуститься из деловых кварталов к берегу Волги. Этим же спуском активно пользуются те, кто идет на речную переправу. В середине лета турпоток заметно возрос, и на ступеньках образовались пустоты. Местные жители сообщили об этом в соцсетях. На обращения горожан отреагировали специалисты регионального ЦУРа. Они направили их в мэрию Самары.

Специалисты службы благоустройства выехали на место и провели аварийный ремонт. Все прорехи заварили металлическими пластинами. Теперь лестница вновь безопасна и по ней можно без страха спуститься прямо на набережную Волги.

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