В Самаре 18-летний водитель без прав врезался в гараж и получил травмы

Водитель мог быть пьян - проходить медосвидетельствование он отказался Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью в Красноглинском районе Самары произошло ДТП. Водитель на Citroën Berlingo не справился с управлением и врезался в гараж. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 0:20 в поселке Управленческом в гаражном массиве рядом с ул. Крайней. По предварительным данным полицейских, 18-летний молодой человек, двигаясь в направлении ул. Коптевской, не справился с управлением и протаранил гараж № 42. Насколько известно, у парня нет водительских прав.

В результате аварии водитель получил травмы – его доставили в больницу с места происшествия. Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

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