В Самаре 17 августа стартует автопробег «Культурное наследие народов Поволжья»

Старт автопробега - от музея "Самара Космическая" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 17 августа 2023 года, в 11:00 от музея «Самара Космическая» стартует автопробег «Культурное наследие народов Поволжья». Его цель — популяризация объектов культурного наследия ПФО, привлечение внимания к красоте природы России, архитектуре городов и продвижение автотуризма в России. Об этом сообщает Общественная палата Самарской области.

В преддверии форума «Сообщество», который пройдет 29-30 августа в Самаре, автомобилисты проедут 2,4 тысячи км. На это у них уйдет около пяти дней. Экипаж пробега – семейная команда «March_karakum» — Людмила Гвоздева и Вадим Юсуфов. Они являются экспертами Общественной палаты Самарской области, участниками выставок «Поехали.Вездеходер» и «Технопарк», фестивалей «Русские дороги», «Vanlife Fest» и «Кросс Ипподром», слетов «Полянник» и «Стрельчиха».

Участники автопробега сделают остановки в Ульяновске, Казани, Чебоксарах, Москве, Нижнем Новгороде и Саранске. В запланированных регионах состоится встреча с представителями общественной палаты, при поддержке которой и состоится мероприятие. Также пройдет обмен экспонатами культурного наследия пройденных регионов. Итог экспедиции – полноценный фильм. Его презентация состоится на площадке форума «Сообщество» в Самаре.

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