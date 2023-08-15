В России запустили новую линейку устройств умного дома на полностью отечественной платформе

Интеллектуальные системы управления домом призваны сделать жизнь людей более комфортной / Фото: sberdevices.ru

Расширена линейка устройств умного дома Sber. Теперь клиентам доступна обновленная Wi-Fi-розетка с защитой от повышенного напряжения, а также полностью новая Zigbee-линейка: управляющий хаб, сценарная кнопка, датчики движения, открытия, температуры и влажности. Все устройства работают на полностью российской облачной платформе.

— Мы были первой из российских компаний, кто перевел инфраструктуру умного дома на собственную облачную инфраструктуру и российские сервера. И сегодняшний запуск новой линейки устройств — это логичный этап в развитии нашей интеллектуальной системы управления домом. Нам важно, чтобы наши клиенты получали высококачественные технологические продукты и решения, которые бы отвечали всем современным потребностям человека и помогли сделать его жизнь более комфортной, — отметил старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

В новой линейке есть умная кнопка, датчики движения, открытия, температуры и влажности с поддержкой протокола Zigbee 3.0. Датчики, работающие на протоколе Zigbee, потребляют мало энергии, поэтому могут работать несколько лет без смены батарейки. Поскольку им не нужно питание от сети, разместить такие устройства можно в любом удобном месте с помощью простого самоклеящегося крепления.

Обновленная Wi-Fi-розетка делает подключенные приборы умными, позволяя не только удаленно управлять ими, но и связывать их работу с другими умными устройствами, датчиками или событиями. Например, можно подключить к розетке увлажнитель и настроить сценарий так, чтобы тот автоматически включался, когда влажность в помещении опускается ниже 30%.

Умная розетка также защищает подключенную технику от повышенного напряжения, способна управлять электроприборами мощностью до 3680 Вт (ток до 16А), а встроенный датчик температуры исключает перегрев устройства.

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