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НовостиПроисшествия15 августа 2023 9:54

В Самарской области молодую автомобилистку ждет суд за гибель пешехода

Автомобилистка, сбившая насмерть пешехода в Сызрани, может сесть в колонию
Анастасия ФИЛАТОВА
Автомобилистке грозит до 5 лет лишения свободы

Автомобилистке грозит до 5 лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом 22-летняя автомобилистка. Девушку обвиняют в гибели 42-летнего мужчины. Она задавила его на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Все случилось в ноябре 2022 года на улице Гагарина в Сызрани. Девушка, двигаясь на автомобиле Lada Kalina, не пропустила пешехода. Тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Мужчину доставили в больницу, где вскоре он скончался.

В отношении автомобилистки тогда возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Недавно правоохранители передали материалы на рассмотрение в суд. Максимальное наказание, которое может грозить девушке, — до 5 лет лишения свободы.

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