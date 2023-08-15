Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 августа 2023 10:01

В Самарской области два подростка на мотоциклах столкнулись друг с другом

На трассе в Похвистневском районе 17-летний мотоциклист устроил ДТП с пострадавшим
Анастасия ПИГИНА
В аварии пострадал 14-летний подросток на питбайке

В аварии пострадал 14-летний подросток на питбайке

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Поздно вечером в понедельник, 15 августа 2023 года, в Похвистневском районе произошло ДТП. Подросток на «Минске» столкнулся с мотоциклом, которым тоже управлял подросток. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем мотоцикла «Минск» находился 17-летний парень. Он двигался по автодороге «Самара – Бугуруслан – Подбельск». На 2 км трассы молодой человек решил развернуться, но не убедился в безопасности маневра. В результате он врезался в питбайк VELS RT140, которым управлял 14-летний подросток.

С места происшествия госпитализировали юного водителя питбайка. У виновника аварии, как и у пострадавшего, не было водительского удостоверения. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал