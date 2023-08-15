Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 10:22

В Самарской области разрешили запускать беспилотники в рамках особого режима

На территории региона вводится экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Режим будет действовать на территории всей губернии. Исключение – зоны со спец ограничениями.

Режим будет действовать на территории всей губернии. Исключение – зоны со спец ограничениями.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области разрешили запускать беспилотные авиационные системы. Эта работа будет вестись в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Приказ о его введении подготовило правительство РФ по инициативе региональных властей. Об этом сообщил министр экономического развития области Дмитрий Богданов.

– ЭПР позволит участникам применять беспилотники в специальном упрощенном режиме как при производстве и испытаниях, так и для воздушной перевозки грузов, авиационных работ, обработки сельскохозяйственных угодий, мониторингу протяженных объектов инфраструктуры, работы МЧС, – подчеркнул министр.

Заявка региона уже полностью согласована. Режим будет действовать на территории всей губернии. Исключение – зоны со спец ограничениями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.