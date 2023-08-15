В Самарской области разрешили запускать беспилотники в рамках особого режима

Режим будет действовать на территории всей губернии. Исключение – зоны со спец ограничениями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области разрешили запускать беспилотные авиационные системы. Эта работа будет вестись в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Приказ о его введении подготовило правительство РФ по инициативе региональных властей. Об этом сообщил министр экономического развития области Дмитрий Богданов.

– ЭПР позволит участникам применять беспилотники в специальном упрощенном режиме как при производстве и испытаниях, так и для воздушной перевозки грузов, авиационных работ, обработки сельскохозяйственных угодий, мониторингу протяженных объектов инфраструктуры, работы МЧС, – подчеркнул министр.

Заявка региона уже полностью согласована. Режим будет действовать на территории всей губернии. Исключение – зоны со спец ограничениями.

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