В Самаре заменят 60 метров изношенной трубы Безымянского коллектора

На время работ движение по пр. Юных Пионеров закрыли / Фото: РКС-Самара

В Самаре продолжаются ремонтные работы на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Металлистов, где 8 августа 2023 года образовался провал. Причиной стало обрушение канализационной трубы Главного Безымянского коллектора из-за газовой коррозии. Теперь поврежденный участок предстоит заменить.

- На проспекте Юных Пионеров идет подготовка к перекладке отработавшего участка трубы. Ведутся земляные работы. Планируется обновить 60 метров, - сообщили в компании «РКС-Самара».

Ремонт осложняют стоки, которые продолжают поступать по коллектору. Остановить их невозможно. Однако сотрудники ресурсоснабжающей организации постраются все сделать как можно быстрее. Напомним, на время работ проезд по проспекту Юных Пионеров от дома № 155 до улицы Металлистов закрыт.

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