В Самаре в августе состоится фестиваль спортивного ориентирования «O_Fest»

Фестиваль пройдет на территории базы отдыха «Радуга» в поселке Прибрежный / Фото: vk.com/minsport63

В Самаре с 18 по 20 августа 2023 года на территории базы отдыха «Радуга» в поселке Прибрежный пройдет фестиваль спортивного ориентирования «O_Fest». Мероприятие направлено на популяризацию здорового и активного образа жизни. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором удачно сочетаются и физические, и умственные нагрузки. Спортсменам нужно уметь быстро и точно оценивать сложившиеся ситуации и мыслить в условиях больших нагрузок. На фестиваль уже подали заявки спортсмены из Ульяновска, Казани, Челябинска, Миасса, Екатеринбурга, Воронежа, Саратова, Пензы и Москвы. Принять участие в соревновании собираются более 300 желающих.

Первый фестиваль «O_Fest» прошел в 2018 году. В 202-м он отмечает свой пятилетний юбилей. На протяжении трех дней участников ожидают дистанции по красивой местности, ночное ориентирование, лабиринт, разнообразные конкурсы, фотовыставка и многое другое.

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