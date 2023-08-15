В Тольятти на набережной прошли соревнования по силовым видам спорта

Участники турнира соревновались в русском жиме и перетягивании каната / Фото: ПАО "ТОАЗ"

На набережной Комсомольского района Тольятти прошли соревнования по силовым видам спорта. Корпоративный турнир в честь Дня физкультурника для своих сотрудников организовал ТОАЗ. Почетным гостем мероприятия стал замглавы города Михаил Абросимов.

Участники соревновались в 12 дисциплинах. Они показали свои силу и выносливость в мас-рестлинге, русском жиме, перетягивании каната и в других видах спорта. В личном зачете отличились пожарный службы аварийно-спасательных формирований Александр Малафеев и оператор ДПУ агрегата № 5 по производству аммиака Александр Киреев. Они заняли по три призовых места в разных дисциплинах. В командном зачете победила сборная службы аварийно-спасательных формирований и дирекции по связям с общественностью. Победителям вручили кубки, медали и призы от предприятия.

— Наше предприятие поддерживает стремление сотрудников к здоровому образу жизни и желание совершенствовать свои спортивные достижения. Соревнования по силовым видам спорта проводятся уже не в первый раз и всегда находят отклик. Наши атлеты, показывая исключительные результаты на спортплощадке, умеют достигать целей и в рабочих процессах, — отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ» Арсен Джалилов.

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