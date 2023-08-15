Сотрудники полиции наведались в детские лагеря в Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области правоохранители и общественники наведались в детские лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по 63 региону.

Как известно, стражи порядка совместно с общественниками организуют профилактические мероприятия в детских оздоровительных учреждениях. Так, например, сотрудники полиции напомнили несовершеннолетним правила дорожного движения и поведения в общественных местах, а также поговорили о вреде употребления никотина и алкоголя.

-Ребята, переполненные положительными эмоциями, пообещали неукоснительно соблюдать правила личной безопасности быть особенно внимательными на улице, - сообщили в пресс-службе ведомства.