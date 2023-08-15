Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 11:16

Сотрудники полиции наведались в детские лагеря в Самарской области

Правоохранители и общественники проводят профилактические мероприятия с детьми и их родителями
Анастасия ЗУБКОВА
Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области правоохранители и общественники наведались в детские лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по 63 региону.

Как известно, стражи порядка совместно с общественниками организуют профилактические мероприятия в детских оздоровительных учреждениях. Так, например, сотрудники полиции напомнили несовершеннолетним правила дорожного движения и поведения в общественных местах, а также поговорили о вреде употребления никотина и алкоголя.

-Ребята, переполненные положительными эмоциями, пообещали неукоснительно соблюдать правила личной безопасности быть особенно внимательными на улице, - сообщили в пресс-службе ведомства.