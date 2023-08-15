Контрафактная икра может находиться на прилавках Самары

Роспотребнадзор предупреждает самарцев о сомнительной икре от компании "ФореЛька" Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

На прилавках магазинов в Самарской области может находиться некачественная икра от сомнительного производителя. Из карельского Роспотребнадзора поступила информация о предприятии-призраке. Об этом сообщила пресс-служба самарского управления.

В Самарской области может находиться в обороте некачественная икра лососевая зернистая (из форели аквакультура). Ее производит ООО «ФореЛька», чей юридический адрес зарегистрирован в Республике Карелия. Специалисты Роспотребнадзора при проверке организации обнаружили, что по фактическому адресу, указанному на упаковке, никакого производства нет. Так, получается, что изготовление икры осуществляет предприятие-призрак.

Из-за нелегального производства с ситуацией будут разбираться правоохранительные органы. Также информация о предприятии поступила в самарское министерство промышленности и торговли. Магазины, продающие икорную продукцию на территории области, также получили сведения о сомнительном товаре.

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