Потерял сознание на отдыхе с внуками: в Самарской области пожарные-спасатели помогли мужчине в предынфарктном состоянии

начальник ПСЧ № 113 Владимир Сапожников и водитель Александр Анисимов оперативно оказали помощь селянину / Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В Самарской области пожарные-спасатели предотвратили еще одну трагедию. Они помогли жителю села Челно-Вершины избежать инфаркта. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Все случилось в один из жарких июльских дней на берегу реки Черемшан в селе Сиделькино Челно-Вершинского района. Там мужчина отдыхал вместе с внуками. Когда семья уже засобиралась домой, машина не завелась. Из-за аномальной жары и магнитной бури у селянина поднялось давление, и он потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь и пожарно-спасательный отряд № 42.

Вскоре на месте были начальник ПСЧ № 113 Владимир Сапожников и водитель Александр Анисимов. Первый на своей машине отвез мужчину в больницу села Челно-Вершины. Оттуда его экстренно доставили в отделение кардиологии Сергиевской районной больницы. Врачи отметили, что пациент избежал инфаркта только благодаря своевременной помощи спасателей. Что касается Александра Анисимова, то он отремонтировал машину селянина и отвез его внуков домой. Там их встретила бабушка.

Сейчас пациента уже выписали домой. Недавно он посетил пожарно-спасательную часть и лично поблагодарил Владимира Сапожникова и Александра Анисимова за помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал